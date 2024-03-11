Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Решила повторить успех Зендеи: Марго Робби пришла на афтепати "Оскара" в золотом винтажном боди-корсете

Решила повторить успех Зендеи: Марго Робби пришла на афтепати "Оскара" в золотом винтажном боди-корсете

Марго Робби / Фото: Associated Press

Известная актриса решила отличиться сексуальным нарядом.

Звезда "Барби" - Марго Робби - решила пойти стопами своей коллеги - актрисы Зендеи, которая совсем недавно вызвала восторг, надев винтажные доспехи от бренда Mugler на презентацию "Дюны".

Марго же появилась на афтепати "Оскара" - вечеринке Vanity Fair - в золотом боди-корсете от Mugler, который был представлен брендом в той же коллекции весна-лето 1996.

Наряд обтягивал фигуру Марго, подчеркивая талию, также он был расшит камнями, стразами и бисером.

Марго Робби / © Associated Press
Марго Робби / Фото: Associated Press

Дополнила Марго этот смелый корсет коричневой шелковой накидкой, босоножками со шнуровкой, коричневым маникюром и макияжем.

Марго Робби / © Associated Press
Марго Робби / Фото: Associated Press

А так наряд выглядел на подиуме, когда его показывали публике в 1995 году, в Париже.

Показ Mugler, 1995 год, Неделя моды в Париже / © Getty Images
Показ Mugler, 1995 год, Неделя моды в Париже / Фото: Getty Images

На самом "Оскаре" Марго появилась в более скромном наряде - черном платье с драпировкой на бедрах от Модного дома Versace из коллекции осень-зима 2024, которую Донателла Версаче совсем недавно представила в Милане.

Марго Робби / © Associated Press
Марго Робби / Фото: Associated Press

Читайте также:

Фильм 20 дней в Мариуполе получил Оскар! Подробности вручения премии Оскар-2024

Фильм 20 дней в Мариуполе получил Оскар! Подробности вручения премии Оскар-2024

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Оскар 2024
Следующая публикация