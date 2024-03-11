Решила повторить успех Зендеи: Марго Робби пришла на афтепати "Оскара" в золотом винтажном боди-корсете

Известная актриса решила отличиться сексуальным нарядом.
Звезда "Барби" - Марго Робби - решила пойти стопами своей коллеги - актрисы Зендеи, которая совсем недавно вызвала восторг, надев винтажные доспехи от бренда Mugler на презентацию "Дюны".
Марго же появилась на афтепати "Оскара" - вечеринке Vanity Fair - в золотом боди-корсете от Mugler, который был представлен брендом в той же коллекции весна-лето 1996.
Наряд обтягивал фигуру Марго, подчеркивая талию, также он был расшит камнями, стразами и бисером.
Дополнила Марго этот смелый корсет коричневой шелковой накидкой, босоножками со шнуровкой, коричневым маникюром и макияжем.
А так наряд выглядел на подиуме, когда его показывали публике в 1995 году, в Париже.
На самом "Оскаре" Марго появилась в более скромном наряде - черном платье с драпировкой на бедрах от Модного дома Versace из коллекции осень-зима 2024, которую Донателла Версаче совсем недавно представила в Милане.
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