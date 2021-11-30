Решила привлечь внимание: британская актриса сверкнула интимным местом на красной дорожке

Провокационные выходки и откровенные наряды на светских мероприятиях – лучшие способы привлечь к себе внимание.

Вчера, 29 ноября, в Лондоне, в Королевском Альберт-холле, прошла церемония награждения премии Fashion Awards. На красной дорожке фэшн-события звезды блистали в своих лучших нарядах. Многие селебрити знают, как привлечь к себе внимание фотографов и гостей мероприятия.

27-летняя британская актриса и модель - Уоллис Дэй – решила, что ее образ должен быть самым откровенным на премии. Девушка появилась перед камерами в наряде, который состоял из блестящего боди и черного длинного платья-юбки, которая крепилась на широкую золотую цепь.

Уоллис Дэй / Getty Images

Наряд имел откровенный разрез, сквозь который Уоллис специально светила своим интимным местом.

Дэй старалась эффектно позировать и показывать свой провокационный разрез, для чего приподнимала юбку, отставляла одну ногу и демонстрировала свои прелести. Складывалось впечатление, что если было бы можно, то она села бы на шпагат.

Уоллис Дэй / Getty Images

Образ знаменитость дополнила черными босоножками на шпильке, небольшой черной сумочкой, элегантной прической и макияжем с акцентом на глазах.

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