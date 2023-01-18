Решила реанимироваться: Кэти Холмс продемонстрировала эффектный образ после модного провала

В декабре прошлого года актриса Кэти Холмс появилась на публике во время рождественского концерта в Мэдисон-Сквер-Гарден, в Нью-Йорке, в очень странном образе.

Звезда надела синий топ-тунику (которая также немного напоминала мини-платье) без бретелек и чем то вроде декора в виде бандо на груди. Создал эту вещь бренд TOVE.

Топ был приталенным и добавлял Кэти килограммов. Сочетала актриса его с широкими прямыми джинсами и черными кроссовками. Этот образ ни поклонники Холмс, ни модники не поняли.

Кэти Холмс / Фото: Associated Press

Спустя чуть больше месяца после того модного провала, актриса пришла на "Ночное шоу с Джимми Фэллоном" в очень элегантном образе. На Кэти была юбка с длинной черной бахромой, черные колготки и босоножки со стразами. Также она надела белую рубашку и черный блейзер. Макияж Кэти сделала довольно насыщенным, а вот акцент сделала на крупных золотых украшениях.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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