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- Шоу-бизнес
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Решила скопировать тетку: племянница Джулии Робертс покрасила волосы в рыжий цвет
Актриса посетила фэшн-мероприятие в Милане.
34-летняя американская актриса и племянница Джулии Робертс — Эмма Робертс — широко известная всем по сериалу «Американская история ужасов», кардинально сменила имидж. Звезда покрасила волосы в рыжий цвет, чем стала очень напоминать свою знаменитую оскароносную тетку в молодости.
Свой яркий оттенок волос Эмма продемонстрировала на Миланской неделе дизайна. На актрисе был костюм от нью-йоркского бренда LEIN, который включал топ и мини-юбку светлого цвета. Обе вещи были расшиты бисером.
Напомним, что Джулия Робертс тоже любит оттенки рыжево, но не такие насыщенные, как у Эммы.