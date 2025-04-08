Решила скопировать тетку: племянница Джулии Робертс покрасила волосы в рыжий цвет

Эмма Робертс / © Getty Images

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34-летняя американская актриса и племянница Джулии Робертс — Эмма Робертс — широко известная всем по сериалу «Американская история ужасов», кардинально сменила имидж. Звезда покрасила волосы в рыжий цвет, чем стала очень напоминать свою знаменитую оскароносную тетку в молодости.

Свой яркий оттенок волос Эмма продемонстрировала на Миланской неделе дизайна. На актрисе был костюм от нью-йоркского бренда LEIN, который включал топ и мини-юбку светлого цвета. Обе вещи были расшиты бисером.

Эмма Робертс / © Getty Images

Напомним, что Джулия Робертс тоже любит оттенки рыжево, но не такие насыщенные, как у Эммы.

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Джулия Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press Эмма Робертс / © Associated Press Эмма Робертс / © Associated Press Эмма Робертс / © Getty Images Эмма Робертс / © Getty Images Эмма Робертс / © Getty Images Эмма Робертс / © Getty Images Эмма Робертс / © Associated Press Эмма Робертс / © Associated Press Эмма Робертс / © Associated Press Эмма Робертс / © Getty Images