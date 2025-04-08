ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
246
Время на прочтение
1 мин

Решила скопировать тетку: племянница Джулии Робертс покрасила волосы в рыжий цвет

Актриса посетила фэшн-мероприятие в Милане.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эмма Робертс

Эмма Робертс / © Getty Images

34-летняя американская актриса и племянница Джулии Робертс — Эмма Робертс — широко известная всем по сериалу «Американская история ужасов», кардинально сменила имидж. Звезда покрасила волосы в рыжий цвет, чем стала очень напоминать свою знаменитую оскароносную тетку в молодости.

Свой яркий оттенок волос Эмма продемонстрировала на Миланской неделе дизайна. На актрисе был костюм от нью-йоркского бренда LEIN, который включал топ и мини-юбку светлого цвета. Обе вещи были расшиты бисером.

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Напомним, что Джулия Робертс тоже любит оттенки рыжево, но не такие насыщенные, как у Эммы.

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
246
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie