Решила сменить профессию: Анджелина Джоли запускает бренд одежды

Она уточнила, что ее Модный дом будет использовать высококачественные винтажные материалы и остатки ткани, которые не распродали фабрики.

Голливудская звезда Анджелина Джоли решила немного сменить род деятельности, поэтому объявила о запуске собственного бренда одежды Atelier Jolie.

Соответствующий пост звезда выложила в Instagram, где отметила страницу своего проекта. Судя по подписям, первую коллекции мы увидим уже этой осенью.

"Я начинаю нечто новое: коллектив, где каждый сможет творить. Atelier Jolie – это место для творческих людей, которые будут сотрудничать с разнообразной семьей искусных портных, закройщиков и мастеров со всего мира", – написала она под постом.

Актриса рассказала, что будет ориентироваться на экологию, а в команду она возьмет мастеров из разных стран.

"Каждый может создавать. Почему же тогда мы жаждем дизайнерских лейблов? Зачем просто покупать дизайн другого человека, когда можно создать самому? Мы все можем собирать, ценить и находиться под влиянием дизайна других. Но высшая форма самовыражения — и я считаю, что самая веселая — это создавать для себя.

Мода — это искусство, с которым у меня была возможность играть на протяжении многих лет. Я разработала одежду и узнала о формах со многими из лучших портных. Дизайнеры часто делают наброски или утверждают проекты, но именно портные имеют значение, и с ними я действительно люблю творить. И все же эти производители редко получают признание и уважение, которых они заслуживают.

Я создаю место, где творческие люди могут сотрудничать с опытной и разнообразной семьей опытных портных, модельеров и ремесленников со всего мира. Место, где можно повеселиться. Чтобы создавать свои собственные проекты со свободой. Чтобы открыть себя.

Мы будем использовать только остатки, качественный винтажный материал и мертвый запас. Вы сможете отремонтировать или переработать вещи из своего шкафа, которые хотите оживить, улучшить посадку, вдохнуть новую жизнь в то, что можно было бы выбросить, и создать качественную семейную реликвию с личным смыслом. Мы надеемся создать сообщество творчества и вдохновения, независимо от социально-экономического положения. Мы будем освещать людей, которые играют роль в каждом творении. Мы соберем разнообразную команду, в том числе стажеров для беженцев и других талантливых, недооцененных групп, с достойными должностями, основанными на навыках.

И поскольку мы работаем с ремесленниками и создателями со всего мира, мы надеемся помочь поделиться богатством их культурного наследия и поддержать развитие их собственного бизнеса. Это все ново, и я больше художник, чем бизнесвумен. Я надеюсь увидеть вас там и быть одним из многих, кто творит вместе с вами в нашем новом творческом коллективе. Потерпите. Я надеюсь вырастить это вместе с вами", - говорится в заявлении актрисы на сайте ее нового бренда.

Также на странице бренда появились загадочные фрагмены с нарядами.

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