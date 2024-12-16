Решила сохранить для себя: Майли Сайрус выкупила платье, в котором получила первую "Грэмми"

Теперь этот культовый наряд будет в ее личном архиве.

В этом году на церемонии "Грэмми" певица Майли Сайрус впервый за свою карьеру получила золотую статуэтку. Платье для такого грандиозного мероприятия она тоже выбрала особенное - наряд созданный модельером Бобом Маки для коллекции 2002 года, которая называлась To Broadway With Love.

В этом платье Майли исполнила свой мегахит Flowers на сцене церемонии награждения. Наряд роскошно сверкал и "двигался" вместе с ней во время танца.

Однако платье в тот момент не принадлежал певице, ей его предоставили для выступления в аренду. Спустя несколько месяцев после ее триумфа, платье выставили на продажу на аукционе Julien's Auctions.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Это платье было украшено сотнями пайеток и вырезом спереди, обнажающим живот. Оно имеет много общих деталей с дизайнами, которые модельер создавал для таких легенд как Тина Тернер, Дайана Росс и Шер в 1970-х и 80-х годах.

Майли приняла участие в аукционе и купила наряд для личного архива. Средства полученные от продажи платья были переданы аукционным домом в благотворительную организацию MusiCares.

"Это выступление стало поворотным моментом в моей жизни, и поддержка Боба Маки в его организации для меня значит очень много", - сказала певица.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

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