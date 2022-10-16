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Решила утереть нос бывшему: Ким Кардашьян появилась на публике в шикарном образе

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Решила утереть нос бывшему: Ким Кардашьян появилась на публике в шикарном образе

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Даже такие знаменитые красотки как Ким, прихорашиваются, опасаясь встречи с бывшим.

Светская львица, участница реалити-шоу и бизнесвумен в очередной раз удивила нас своим луком, ведь нарядилась с ног до головы в Balenciaga не ради похода на Неделю моды или фотосесси, а чтобы посетить баскетбольный матч своей старшей дочери Норт в Лос-Анджелесе.

На знаменитости были черные спортивные штаны, водолазка с перчатками, остроносые ботинки и солнцезащитные очки.

В руке Кардашьян держала гламурную сумку, усыпанную стразами, а вот ее длинные высветленные волосы просто были распущены. Также лук дополнял макияж с блеском на губах.

Ким Кардашьян / © Getty Images
Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Но вот что интересно, ранее на подобные мероприятия Ким так не наряжалась и предпочитала более простые образы. Вероятно, при полном параде на спортивный матч она пришла, поскольку там также был и ее бывший супруг Канье Уэст. Пара чуть на пересеклась перед мероприятием.

Канье Уэст / © Getty Images
Канье Уэст / Фото: Getty Images

Напомним, что они развелась после сели лет брака, в котором у них родилось четверо детей. Канье после развода с бывшей и ее семьей не ладит и часто оскорбляет их в соцсетях и интервью.

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