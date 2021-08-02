Решила впечатлить: немецкая модель повторила легендарный образ Дженнифер Лопес

Она надела платье, которое всегда привлекает внимание.

Уже прошло более 20 лет с момента выпуска легендарного платья Versace с тропическим принтом, но оно по-прежнему остается одним из любимых среди различных знаменитостей. Например, в обновленной версии наряда появилась на благотворительной вечеринке немецкая модель и актриса Барбара Майер, которая наиболее известна как победительница второго сезона немецкой версии шоу Next Top Model.

35-летняя немецкая знаменитость сочетала платье с золотистым клатчем и босоножками на высоких каблуках, которые украшали звезды со стразами. Свои роскошный рыжие волосы модель собрала в высокий хвост, а завершили этот вечерний лук массивные серьги и насыщенный макияж глаз.

Барбара Майер / Getty Images

Напомним, прославила зеленое платье с тропическим принтом певица и актриса Дженнифер Лопес. В таком наряде она появилась в 2000 году на Grammy Awards и стала звездой вечера.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Первоначальный наряд был более откровенным, ведь имел глубокое декольте, которое немного по-другому смотрелось, и длинные рукава, но в 2019 году в честь 20-летия образа бренд Versace сделал перезапуск платья, и презентовала его в Милане, конечно же, Дженнифер.

Дженнифер Лопес / Associated Press

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Дженнифер Лопес на показе Versace в Милане (7 фото)

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