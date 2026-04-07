Решила всех шокировать: актриса Барби Феррейра пришла на мероприятие с окровавленными ногами

Барби Феррейра / © Associated Press

29-летняя актриса Барби Феррейра, которая прославилась благодаря роли в сериале «Эйфория», посетила премьеру фильма «Лица смерти» (Faces of Death) снятого в жанре ужасов, который является римейком фильма 1978 года.

Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, а актриса пришла на него в платье от бренда Dilara Findikoglu из коллекции осень-зима 2025, которое было выполнено из черной кожи с тиснением под рептилию, имело широкие плечи и корсет со шнуровкой.

Шнуровка на платье также повторялась на рукавах, юбке и декольте, что делало образ более интересным и драматичным.

Однако главным акцентом образа стала обувь актрисы, ведь Барби надела прозрачные мюли, а также покрасила пальцы красной краской. Этот кровавый эффект был намеком на кровавый сюжет фильма, в котором актриса, кстати, исполнила главную роль.

Обувь Барби Феррейры / © Associated Press