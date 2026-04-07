- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
Решила всех шокировать: актриса Барби Феррейра пришла на мероприятие с окровавленными ногами
Таким образом во время презентации фильма еще никто не удивлял.
29-летняя актриса Барби Феррейра, которая прославилась благодаря роли в сериале «Эйфория», посетила премьеру фильма «Лица смерти» (Faces of Death) снятого в жанре ужасов, который является римейком фильма 1978 года.
Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, а актриса пришла на него в платье от бренда Dilara Findikoglu из коллекции осень-зима 2025, которое было выполнено из черной кожи с тиснением под рептилию, имело широкие плечи и корсет со шнуровкой.
Шнуровка на платье также повторялась на рукавах, юбке и декольте, что делало образ более интересным и драматичным.
Однако главным акцентом образа стала обувь актрисы, ведь Барби надела прозрачные мюли, а также покрасила пальцы красной краской. Этот кровавый эффект был намеком на кровавый сюжет фильма, в котором актриса, кстати, исполнила главную роль.