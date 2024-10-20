Решила выделиться: Ким Кардашьян в мини-шортах и корсете с откровенным декольте вышла на красную дорожку

43-летняя звезда реалити и инфлюэнсер нарушила дресс-код мероприятия, появившись в провокационном луке.

Ким Кардашьян посетила ежегодный гала-вечер Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе.

Звезда реалити, как всегда, решила выделиться – она не придержалась дресс-кода black tie и выбрала для своего появления провокационный винтажный образ из весенней коллекции французского бренда Mugler 1998 года.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

На ней был белый ансамбль, состоявший из корсета с откровенным декольте, атласных мини-шорт и шелковой накидки-халата. Лук она дополнила нюдовыми капроновыми колготами и прозрачными мюлями.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Шею Ким украсила роскошным бриллиантовым колье Tiffany & Co., уши – серьгами-каплями, а лодыжку – браслетом. Кардашьян сделала укладку с локонами, макияж с черными стрелками, блестящими тенями и помадой шоколадного оттенка, а также французский маникюр.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Напомним, Ким Кардашьян появилась на публике в кожаных штанах и черном топе.

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