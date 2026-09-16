Решилась на решительный шаг: Деми Мур кардинально изменила прическу и избавилась от длинных волос

Деми Мур / © Associated Press

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63-летняя актриса Деми Мур появилась на показе весенне-летней коллекции дизайнера Тома Брауна, которую он представил в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Женщина шокировала публику, ведь отказалась от длинных волос и появилась на публике с каре.

Деми Мур / © Associated Press

Она не изменила свой насыщенный черный цвет волос, однако такая длина совсем не привычна для Деми, которая годами отдавала предпочтение только прическам с длинными волосами и поэтому часто использовала накладные пряди. Поэтому длинные волосы уже стали визитной карточкой актрисы. Новая же прическа придала Мур совершенно иной, более современный облик.

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Деми Мур / © Associated Press

Что же касается наряда звезды, то она выбрала черно-белый многослойный ансамбль, состоящий из топа, юбки, рубашки и бомбера.

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Дополняли образ такие детали, как туфли с заостренным носком, сумка, очки и колготки.

Лив Шрайбер, Наоми Уоттс, Деми Мур и Анна Винтур на презентации коллекции Thom Browne весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Но стоит также отметить, что актриса выбирает такой образ не впервые, ведь она и её стилист по причёскам Димитрис Джаннетос решили поэкспериментировать с причёской значительно раньше — на Неделе моды в Милане. Тогда Мур поразила всех драматичным бобом с эффектным «мокрым» эффектом на показе Gucci осень-зима 2026.

Деми Мур и Дени Бентон на презентации коллекции Thom Browne весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

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