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- Шоу-бизнес
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Решилась на решительный шаг: Деми Мур кардинально изменила прическу и избавилась от длинных волос
На протяжении многих лет актриса появлялась на публике только с длинными волосами до пояса, но к Неделе моды в Нью-Йорке она решила полностью изменить свой образ.
63-летняя актриса Деми Мур появилась на показе весенне-летней коллекции дизайнера Тома Брауна, которую он представил в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Женщина шокировала публику, ведь отказалась от длинных волос и появилась на публике с каре.
Она не изменила свой насыщенный черный цвет волос, однако такая длина совсем не привычна для Деми, которая годами отдавала предпочтение только прическам с длинными волосами и поэтому часто использовала накладные пряди. Поэтому длинные волосы уже стали визитной карточкой актрисы. Новая же прическа придала Мур совершенно иной, более современный облик.
Что же касается наряда звезды, то она выбрала черно-белый многослойный ансамбль, состоящий из топа, юбки, рубашки и бомбера.
Дополняли образ такие детали, как туфли с заостренным носком, сумка, очки и колготки.
Но стоит также отметить, что актриса выбирает такой образ не впервые, ведь она и её стилист по причёскам Димитрис Джаннетос решили поэкспериментировать с причёской значительно раньше — на Неделе моды в Милане. Тогда Мур поразила всех драматичным бобом с эффектным «мокрым» эффектом на показе Gucci осень-зима 2026.