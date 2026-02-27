ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
127
Время на прочтение
1 мин

Рецепт бодрящего смузи от 60-летней супермодели Синди Кроуфорд

Известная модель поделилась своими секретами красоты и здоровья.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Американская звезда и одна из супермоделей 90-х Синди Кроуфорд поделилась с Vogue France своими секретами красоты, среди которых она назвала пешие прогулки, кардиотренировки, медитацию, походы в сауну, защиту кожи от солнца, а также поделилась рецептом бодрящего и питательного смузи, с которого она начинает каждое свое утро.

Синди соединяет в блендере шпинат, миндальное молоко, половину банана, протеиновый порошок, какао и свежую мяту.

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

В свои 60 лет Кроуфорд находится в отличной физической форме. Это и неудивительно, ведь она большая поклонница фитнеса и в 90-х даже выпустила несколько культовых видеопрограмм с тренировками, которые сразу стали очень популярными, да и остаются такими сейчас. Секрет ее фигуры заключается в сочетании регулярных тренировок, сбалансированного питания и здорового образа жизни. Модель утверждает, что занимается спортом не менее 3-4 раз в неделю.

В отношении питания она придерживается правила «80% полезных продуктов — 80% времени».

Ранее, напомним, супермодель Хайди Клум рассказала, с какого продукта начинает свое утро — это простое, но очень полезное блюдо.

Стильные образы Синди Кроуфорд (14 фото)

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

© Associated Press

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
127
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie