Рецепт бодрящего смузи от 60-летней супермодели Синди Кроуфорд
Известная модель поделилась своими секретами красоты и здоровья.
Американская звезда и одна из супермоделей 90-х Синди Кроуфорд поделилась с Vogue France своими секретами красоты, среди которых она назвала пешие прогулки, кардиотренировки, медитацию, походы в сауну, защиту кожи от солнца, а также поделилась рецептом бодрящего и питательного смузи, с которого она начинает каждое свое утро.
Синди соединяет в блендере шпинат, миндальное молоко, половину банана, протеиновый порошок, какао и свежую мяту.
В свои 60 лет Кроуфорд находится в отличной физической форме. Это и неудивительно, ведь она большая поклонница фитнеса и в 90-х даже выпустила несколько культовых видеопрограмм с тренировками, которые сразу стали очень популярными, да и остаются такими сейчас. Секрет ее фигуры заключается в сочетании регулярных тренировок, сбалансированного питания и здорового образа жизни. Модель утверждает, что занимается спортом не менее 3-4 раз в неделю.
В отношении питания она придерживается правила «80% полезных продуктов — 80% времени».
