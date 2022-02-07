Рэйчел Броснахэн покаталась на коньках с коллегами по сериалу "Удивительная миссис Мейзел"

Для мероприятия она выбрала монохромный образ.
Актриса Рэйчел Броснахэн пришла на необычное мероприятие в субботу - вечер катания на коньках, посвященный выходу нового сезона комедийного сериала "Удивительная миссис Мейзел". Компанию знаменитости составили ее коллеги, а само мероприятие проходило в Брайант-парке, в Нью-Йорке.
Звезда выбрала для мероприятия лук в горчичных тонах, в котором сочетала пальто от Sergio Hudson с широким ремнем, лосины и водолазку. Также в наряде присутствовали желтые перчатки и ботинки на платформе.
Рэйчел также покаталась на коньках и немного разбавила гламурный лук теплой шапкой с помпоном.
Напомним, что сериал "Удивительная миссис Мейзел" выйдет на экраны 18 февраля.
Читайте также: