Рэйчел Броснахэн покаталась на коньках с коллегами по сериалу "Удивительная миссис Мейзел"

Рэйчел Броснахэн покаталась на коньках с коллегами по сериалу "Удивительная миссис Мейзел"

Для мероприятия она выбрала монохромный образ.

Актриса Рэйчел Броснахэн пришла на необычное мероприятие в субботу - вечер катания на коньках, посвященный выходу нового сезона комедийного сериала "Удивительная миссис Мейзел". Компанию знаменитости составили ее коллеги, а само мероприятие проходило в Брайант-парке, в Нью-Йорке.

Звезда выбрала для мероприятия лук в горчичных тонах, в котором сочетала пальто от Sergio Hudson с широким ремнем, лосины и водолазку. Также в наряде присутствовали желтые перчатки и ботинки на платформе.

Рэйчел Броснахэн / Associated Press

Рэйчел также покаталась на коньках и немного разбавила гламурный лук теплой шапкой с помпоном.

Рэйчел Броснахэн / Associated Press

Рэйчел Броснахэн / Associated Press

Напомним, что сериал "Удивительная миссис Мейзел" выйдет на экраны 18 февраля.

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