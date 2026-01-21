Рэйчел МакАдамс получила звезду на Аллее славы и впервые появилась на публике с бойфрендом

Рэйчел МакАдамс / © Associated Press

Американская актриса Рэйчел МакАдамс получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде. Для этого праздничного случая она выбрала лук от бренда Burc Akyol, который включал черный топ без бретелек, но с баской и интересной деталью на лифе, а также юбку-карандаш кремового оттенка.

Рэйчел МакАдамс / © Associated Press

Наряд актриса дополнила украшениями от Tiffany & Co. и черными мюлями от Larroude с креативными фигурными каблуками. Также Рэйчел сделала лаконичный макияж, а ее прическа была с объемными локонами.

Рэйчел МакАдамс с родителями / © Associated Press

Поддержать актрису пришли ее родители — Лукас и Сандра МакАдамс. Они позировали с дочерью, взявшись за руки.

Также под прицел фотографов попал сценарист Джейми Линден — партнер актрисы. Пара вместе с 2016 года и у них двое общих детей — сын и дочь. Рэйчел обычно не комментирует личную жизнь и не показывает детей на публике. Также несмотря на отношения МакАдамс и Линдена, которые продолжаются уже десять лет, они никогда не ходили вместе по красной дорожке.

Рэйчел МакАдамс с бойфрендом / © Associated Press

Однако кроме бойфренда Рэйчел МакАдамс также пришел поддержать ее коллега — ирландский актер Донал Глисон. Они вместе снялись в романтическом фильме «Бойфренд из будущего».

Рэйчел МакАдамс и Донал Глисон / © Associated Press