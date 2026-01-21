- Дата публикации
Рэйчел МакАдамс сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе в платье с пуговицами
Актриса подчеркнула фигуру платьем-рубашкой.
Рэйчел МакАдамс появилась на публике после того, как получила свою именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Актрису сфотографировали по дороге на интервью шоу Jimmy Kimmel Live.
Одета Рейчел была стильно и лаконично. В частности актриса выбрала темно-синее платье от бренда A.W.a.K.E. с длинными рукавами, декольте и большими белыми пуговицами. Образ дополнила прическа с собранными волосами и белые мюли с открытыми пальцами от популярного бренда Jude.
Во время интервью актриса рассказала о том, как получила звезду на Голливудской аллее славы, как ее семья и друзья приехали из Канады, чтобы отпраздновать вместе с ней, как в детстве она посещала театральный лагерь, как имела плохое чувство ориентира, как одевалась на прослушивания и брала с собой реквизит.
Кстати, во время торжественного установления звезды на Аллее славы Рейчел пришел поддержать ее партнер сценарист Джейми Линден. Пара вместе с 2016 года и у них двое общих детей — сын и дочь. Ранее они не выходили вместе на красную дорожку.