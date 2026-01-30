Рэйчел МакАдамс в винном платье с пайетками появилась на премьере фильма ужасов в Лондоне

Рэйчел МакАдамс / © Associated Press

Реклама

Рэйчел МакАдамс посетила премьеру фильма ужасов «Помогите» в Лондоне, где очаровала своим красивым аутфитом.

Рэйчел МакАдамс / © Associated Press

Звезда предстала перед фотографами в вечернем платье макси винного оттенка без рукавов, полностью расшитом пайетками, от бренда Christopher Esber. Наряд хорошо обтягивал стройную фигуру Рэйчел.

Рэйчел МакАдамс / © Associated Press

Образ МакАдамс дополнила красивой прической с локонами, макияжем с коралловой помадой и медным маникюром «кошачий глаз». На шее у нее было бриллиантовое и золотое колье, а на руках — кольца с камнями.

Реклама

Рэйчел МакАдамс / © Associated Press

Напомним, Рэйчел МакАдамс в изысканном платье с большим цветком пришла на премьеру фильма в Лос-Анджелесе.