Рэйчел МакАдамс в винном платье с пайетками появилась на премьере фильма ужасов в Лондоне
Актриса выбрала для своего появления вечерний наряд от австралийского бренда.
Рэйчел МакАдамс посетила премьеру фильма ужасов «Помогите» в Лондоне, где очаровала своим красивым аутфитом.
Звезда предстала перед фотографами в вечернем платье макси винного оттенка без рукавов, полностью расшитом пайетками, от бренда Christopher Esber. Наряд хорошо обтягивал стройную фигуру Рэйчел.
Образ МакАдамс дополнила красивой прической с локонами, макияжем с коралловой помадой и медным маникюром «кошачий глаз». На шее у нее было бриллиантовое и золотое колье, а на руках — кольца с камнями.
Напомним, Рэйчел МакАдамс в изысканном платье с большим цветком пришла на премьеру фильма в Лос-Анджелесе.