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Резала лук в солнцезащитных очках: Джорджина Родригес поделилась видеорецептом тортильи

Резала лук в солнцезащитных очках: Джорджина Родригес поделилась видеорецептом тортильи

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Модель показала, как быстро приготовить известное испанское блюдо.

30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес в своем Instagram записала видео с приготовлением тортильи.

На кухне девушка появилась в спортивном мини-платье с пикантным декольте, с повязкой на голове, ну и конечно же, в украшениях с бриллиантами, которые она не снимает даже в спортзале.

Сырой картофель Джорджина почистила и нарезала небольшими кусочками. Затем надела солнцезащитные очки Chanel и нарезала лук, который потом пассеровала на оливковом масле до золотистого цвета. Отдельно поджарила картофель. Соединила картофель, лук и добавила взбитые сырые яйца. Всю массу выложила на сковороду и поджарила до корочки с двух сторон.

Наверно, получилось вкусно – на кухню сбежались дети Дорджины и ее возлюбленного – футболиста Криштиану Роналду.

Напомним, Джорджина Родригес с детьми сходила на стретчинг. Звезда приобщает их к спорту с ранних лет.

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