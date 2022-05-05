Режиссер фильма "Эмма" посетила Met Gala в шляпе от украинского дизайнера Руслана Багинского

2 мая в Нью-Йорке состоялось главное фэшн-событие года, которое носит негласное название "Оскара" моды, поскольку собирает на красной дорожке самых знаменитых звезд в роскошных и дорогих образах.
Известный американский фотограф и режиссер Отем де Уайлд стала гостью ежегодного благотворительного костюмированного бала Met Gala. На красной дорожке она появилась в золотистом наряде, украшенном пайетками, от бренда Kate and Laura Mulleavy, который дополнила шляпой с широкими полями от украинского дизайнера Руслана Багинского.
"Спасибо за значимый вклад в мой наряд моих смелых украинских друзей из @ruslanbaginskiy_hats…", - написала она в Instagram.
Стоит отметить, что для Отем это первое посещение Met Gala, а прославилась она многолетней работой с музыкантами, снимая для них обложки и клипы. В 2020 году она дебютировала в качестве режиссера полнометражного фильма "Эмма", в котором снялась восходящая звезда Аня Тейлор-Джой.
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