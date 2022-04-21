Режиссер последнего фильма бондианы Кэри Фукунага о войне в Украине: "Мы видели гражданских, убитых и искалеченных"

Режиссер последнего фильма бондианы Кэри Фукунага о войне в Украине: "Мы видели гражданских, убитых и искалеченных"

Именитый голливудский режиссер Кэри Фукунага находится в Украине с гуманитарной миссией. 44-летний американец стал свидетелем зверств, совершаемых русской армией и был поражен жестокостью агрессора.

Кэри Фуканага – режиссер, снявший 25-й фильм бондианы "Не время умирать", также именно он был режиссером первого сезона телесериала канала HBO "Настоящий детектив". После начала широкомасштабного вторжения России в Украину режиссер приехал во Львов, а затем - в Киев.

Кэри Фукунага и исполнители главных ролей в фильме "Не время умирать" / Associated Press

О том, чем голливудский режиссер занимается в Украине, речь идет в репортаже Оксаны Ткаченко.

В начале марта 44-летний режиссер поставил свою голливудскую карьеру на паузу. Камеру и съемочную площадку он поменял на бусы с гуманитаркой в Украине. Приехал вместе со всемирно известным шеф-поваром Хосе Андресом. Его World Central Kitchen уже более 10 лет кормит людей в зонах стихийного бедствия. Теперь они приехали кормить и украинцев. С гуманитарной миссией Хосе и Кэри уже успели объездить освободившуюся от оккупантов Киевщину.

Недавно фотография, на которой Кэри держит на руках испуганную собачку, которую собственноручно спас из-под завалов в селе Дергачи, что на Харьковщине, облетела соцсети.

My best new friend #CaryFukunaga amazing individual helping us @WCKitchen for weeks, found and saved best friend under the rubble in Derhachi, north of Kharkiv! While we deliver food, with boots on the ground we can do so many other things! #ChefsForUkraine pic.twitter.com/NQEVI8j6Vl – José Andrés (@chefjoseandres) April 15, 2022

На Харьковщине, говорит Кэри Фукунага, у него была возможность очень хорошо ознакомиться с тактикой российского агрессора:

"Я был здесь в этот день. Мы видели гражданских убитых и искалеченных. Российское министерство обороны обнародовало выдуманную историю. Здесь не было никаких военных потерь, ни одного армейца вблизи места нападения. Просто обычные люди, наслаждавшиеся солнечными весенними днями на скамейках в парке на улицах и вблизи собственных домов."

Гатят россияне преимущественно ночью. Последствия ударов можно увидеть под утро. Лишь несколько дней назад прилетело по кухне, помогавшей организации World Central Kitchen. Но сильнее всего американского режиссера поразили вот эти кадры, как медик из Красного Креста не отходил от раненой женщины в Харькове. Пока все остальные побежали прятаться.

"Пасхальное воскресенье, Харьков. Сотрудник Украинского Красного Креста Денис Петренко остается с жертвой ракетных обстрелов во время второго обстрела. Российские войска используют тактику, известную как «двойные удары», которая намеренно направлена на тех, кто пришел помогать."

Историями обычных, но очень смелых украинцев Фукунага делится со своими подписчиками в соцсетях, равно как и рассказывает о зверствах россиян.

А собаку, которую Кэри нашел в Дергачах, он решил назвать Шевой – в честь Тараса Григорьевича. Но пока себе песика не забирает, говорит — хочет сначала убедиться, нет ли у него настоящих владельцев.

Режиссер Керри Фукунага приехал в Украину с гуманитарной миссией

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