Шоу-бизнес
468
1 мин

Результат вас удивит: Тори Спеллинг сама себе подстригла волосы и показала, что из этого получилось

52-летняя актриса, звезда сериала "Беверли-Хиллз" почувствовала, что нуждается во внешнем перевоплощении, поэтому она сменила имидж.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тори Спеллинг

Тори Спеллинг / © Getty Images

Тори Спеллинг решила изменить свою прическу. Она сама осмелилась подстричь себе волосы - что из этого получилось, актриса показала в Instagram.

Тори Спеллинг / © Instagram Тори Спеллинг

Тори Спеллинг / © Instagram Тори Спеллинг

Теперь Тори обладательница идеально ровного платинового боб-каре. Ей очень идет эта прическа. Оказывается, Спеллинг имеет прекрасные умения в парикмахерском мастерстве.

Тори Спеллинг / © Instagram Тори Спеллинг

Тори Спеллинг / © Instagram Тори Спеллинг

Свой аутфит актриса дополнила вечерним макияжем с коричневой помадой и золотой цепочкой.

Тори Спеллинг / © Instagram Тори Спеллинг

Тори Спеллинг / © Instagram Тори Спеллинг

"Я сама себе подстригла волосы и мне это понравилось... Назовите это спонтанностью или бунтарской энергией, но за час до вчерашнего события я решила подстричь волосы сама! Чоп-чоп.

Полная прозрачность: @stella_mcdermott08 должна была подстричь мне волосы сзади. Я чувствовала потребность в изменениях. Избавиться от старого и добавить новое. Я не прекращала улыбаться и сиять. Изменения начинаются изнутри, но иногда буквальное физическое изменение может подпитать душу", - написала актриса в посте.

/ © Instagram Тори Спеллинг

© Instagram Тори Спеллинг

Напомним, Тори Спеллинг продемонстрировала яркий пляжный лук в купальнике и сетчатом халате с цветочным принтом.

468
