- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 468
- Время на прочтение
- 1 мин
Результат вас удивит: Тори Спеллинг сама себе подстригла волосы и показала, что из этого получилось
52-летняя актриса, звезда сериала "Беверли-Хиллз" почувствовала, что нуждается во внешнем перевоплощении, поэтому она сменила имидж.
Тори Спеллинг решила изменить свою прическу. Она сама осмелилась подстричь себе волосы - что из этого получилось, актриса показала в Instagram.
Теперь Тори обладательница идеально ровного платинового боб-каре. Ей очень идет эта прическа. Оказывается, Спеллинг имеет прекрасные умения в парикмахерском мастерстве.
Свой аутфит актриса дополнила вечерним макияжем с коричневой помадой и золотой цепочкой.
"Я сама себе подстригла волосы и мне это понравилось... Назовите это спонтанностью или бунтарской энергией, но за час до вчерашнего события я решила подстричь волосы сама! Чоп-чоп.
Полная прозрачность: @stella_mcdermott08 должна была подстричь мне волосы сзади. Я чувствовала потребность в изменениях. Избавиться от старого и добавить новое. Я не прекращала улыбаться и сиять. Изменения начинаются изнутри, но иногда буквальное физическое изменение может подпитать душу", - написала актриса в посте.
Напомним, Тори Спеллинг продемонстрировала яркий пляжный лук в купальнике и сетчатом халате с цветочным принтом.