Рианна беременна в третий раз: певица стильным нарядом подчеркнула большой живот на Met Gala

Рианна / © Associated Press

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Рианна решила оригинально объявить о своей третьей беременности. Она посетила Met Gala 2025, где продемонстрировала достаточно большой живот.

© Associated Press

© Associated Press

Перед фотографами поп-звезда появился в стильном наряде от бренда Marc Jacobs. На ней был черный укороченный смокинг, серый полосатый топ-корсет, подчеркнувший ее беременный живот, и черная юбка в полоску, имитирующая длинный жакет с завязанными сзади рукавами.

© Associated Press

Эффектным дополнением ее лука была большая черная шляпа, из-под которой сзади выглядывала длинная коса, белый воротник с коротким бордовым галстуком в белый горошек, а также синий платок-паше в белый горошек в надгрудном кармане.

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© Associated Press

Рири обула черно-белые остроносые туфли с бантиками и завершила аутфит драгоценными украшениями.

© Associated Press

Напомним, Рианна о своей второй беременности тоже объявила оригинально – во время своего выступления на Супербоуле. Первого ребенка барбадосская артистка родила 13 мая 2022, а второго — 3 августа 2023 года. У нее двое сыновей.