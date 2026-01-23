Рианна и A$AP Rocky продолжают расширять границы нашего представления о моде и стиле

Рианна и A$AP Rocky / © Getty Images

В течение последних нескольких дней Рианна и ее партнер A$AP Rocky заставляли поклонников с интересом рассматривать каждый их образ, ведь пара регулярно появлялась в Нью-Йорке, где несколько раз за день демонстрировала различные наряды.

Прибыли они в этот город, поскольку A$AP Rocky занимается продвижением своего нового альбома Don’t Be Dumb, а Рианна его поддерживает. Трех детей пары заметно с ними не было, вероятно они их с собой не взяли.

Новый уличный лук Рианны включал белый бомбер с косами и кардиган оранжевого цвета из коллекции французского Модного дома Dior весна-лето 2026, разработанной Джонатаном Андерсоном. Она соединила верх с черными леггинсами и дополнила его туфлями-лодочками из змеиной кожи Amina Muaddi, массивными прямоугольными очками и сумкой Louis Vuitton. Главным акцентом образа стал огромный шарф с цветными полосками.

A$AP Rocky же образ брюки песочного цвета, зеленую куртку и кроссовки. Гламурной ноткой обруза стали наушники белого цвета.