Рианна и A$AP Rocky устроили вечеринку по случаю четырехлетия сына: семью застали папарацци

Рианну и A$AP Rocky появились на публике в похожих образах, которые были подобраны в нейтральных тонах. Пара отпраздновала четвертый день рождения своего сына Риза в Нью-Йорке.

Счастливых родителей и их сына застали, когда они покидали интерактивное пространство вместе с другими членами семьи после празднования. Рианна сочетала белую базовую оверсайз футболку с котоновыми брюками и кремовой короткой курткой Balenciaga.

Образ певицы дополнили удобные туфли, очки и сумка Dior бордового оттенка. Сына певица держала на руках.

A$AP Rocky поддержал стиль Рианны похожей нейтральной гаммой. Рэпер был одет в бежевый плащ в стиле тренчкота, а также серую футболку с графическим принтом и стразами. Образ завершали темные мешковатые джинсы и массивная черная обувь. В руке он нес сумку коричневого цвета.

Сумки уже давно стали неотъемлемой частью стиля рэпера A$AP Rocky и именно поэтому такой аксессуар недавно ему подарил креативный директор бренда Матье Блази. Но главной деталью образа рэпера стал маленький аксессуар на сумке — розовые шелковые туфли-балетки, на которых был логотип бренда. Эти туфли были намеком на дочь рэпера, которая родилась в его отношениях с Рианной. Девочку назвали Рокки Айриш и ей сейчас 7 месяцев.

