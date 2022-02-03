Рианна опубликовала первое фото своей беременности в Instagram

На протяжении всей беременности певица скрывала живот и ничего не афишировала, но вчера внезапно поделилась снимков в соцсети.

Несколько дней тому назад стало известно, что Рианна впервые станет мамой. Звезда красиво рассказала о беременности серией снимков с обнаженным животом и в розовом пальто Chanel, которые были сделаны в Нью-Йорке.

33-летняя певица ждет первенца от своего возлюбленного — рэпера A$AP Rocky. Вчера Рири впервые опубликовала в Instagram фото, на котором показывает живот. На снимке она стоит в ванной комнате, одета звезда в футболку оверсайз и перчатки. Волосы певицы собраны в прическу, как на фотосессии.

Пара публично не говорила о беременности и не сообщала дату родов, однако слухи о том, что певица в положении, начали появляться еще в ноябре, когда она отправилась на Барбадос.

Читайте также: