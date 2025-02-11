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Рианна подчеркнула фигуру нижнем бельем с забавным принтом

Рианна подчеркнула фигуру нижнем бельем с забавным принтом

instagram.com/savagexfenty

Певица снялась в рекламе своего бренда.

Бренд Savage x Fenty 36-летней барбадосской певицы Рианны пользуется бешеной популярности, его новинки раскупают в считаные минуты преданные поклонники звезды. Часто в рекламе снимается сама певица.

instagram.com/savagexfenty / ©
instagram.com/savagexfenty

Новая коллекция бренда Savage X Smurfs посвящена предстоящему анимационному фильму "Смурфики", в котором Рианна озвучила одну из героинь – Смурфетту. Нижнее белье с забавным принтом в виде голубых гномиков в цветах и голубой спортивный костюм примерила для рекламы сама Рианна.

instagram.com/savagexfenty / ©
instagram.com/savagexfenty
instagram.com/savagexfenty / ©
instagram.com/savagexfenty

Певица также снималась для праздничной коллекции нижнего белья Savage x Fenty, приуроченной ко Дню святого Валентина. Тогда она примерила образ Купидона и позировала в красном кружевном белье.

instagram.com/badgalriri / ©
instagram.com/badgalriri

Ранее, напомним, Рианна в стильном образе попала под прицел папарацци. На ней был костюм из денима, состоявший из жакета и широких джинсов. Сверху она надела кожаный черный тренч с поясом.

Рианна / © Getty Images
Рианна / Фото: Getty Images

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