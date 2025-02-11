Рианна подчеркнула фигуру нижнем бельем с забавным принтом

Певица снялась в рекламе своего бренда.
Бренд Savage x Fenty 36-летней барбадосской певицы Рианны пользуется бешеной популярности, его новинки раскупают в считаные минуты преданные поклонники звезды. Часто в рекламе снимается сама певица.
Новая коллекция бренда Savage X Smurfs посвящена предстоящему анимационному фильму "Смурфики", в котором Рианна озвучила одну из героинь – Смурфетту. Нижнее белье с забавным принтом в виде голубых гномиков в цветах и голубой спортивный костюм примерила для рекламы сама Рианна.
Певица также снималась для праздничной коллекции нижнего белья Savage x Fenty, приуроченной ко Дню святого Валентина. Тогда она примерила образ Купидона и позировала в красном кружевном белье.
Ранее, напомним, Рианна в стильном образе попала под прицел папарацци. На ней был костюм из денима, состоявший из жакета и широких джинсов. Сверху она надела кожаный черный тренч с поясом.
Читайте также:
- Красотка в теплой шапке: Рианна заставила нас понастольгировать о 90-х своим новым образом
- На ее платье было много драпировок: Рианну сфотографировали за руку с возлюбленным
- Такого еще не было: Мэрайя Кэри оставила автограф маркером на груди Рианны