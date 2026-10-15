ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

Рианна позировала с тремя детьми в одинаковых рождественских пижамах

Американская певица и предпринимательница устроила семейную фотосессию для своего бренда Savage X Fenty.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Рианна с детьми

Рианна с детьми / © Инстаграм Рианны

38-летняя Рианна позировала вместе с тремя детьми в одинаковых праздничных пижамах, а ее годовалая дочь Роки Айриш впервые приняла участие в рекламной кампании марки.

На новых снимках звезда запечатлена вместе с сыновьями RZA Ательстоном и Райотом, а также младшей дочерью Роки. Семья примерила красно-белые комбинезоны с капюшонами и узором в виде снежинок. Певица выбрала взрослую модель Forever Savage Hooded Onesie, а дети — уменьшенные версии для малышей.

(листайте фото вправо)

Фотосессию организовали в зимних декорациях с мягким искусственным снегом, праздничными украшениями и плюшевыми игрушками.

Помимо фотографий, Рианна опубликовала видео, на котором дети играют с блестящими елочными игрушками и исследуют декорации.

«Просто начинаем уютный сезон!» — подписала публикацию звезда, добавив шутливую фразу о том, что ее «банда» продается отдельно. Отец детей, рэпер A$AP Rocky, также отреагировал на снимки, оставив в комментариях эмодзи в виде сердца и слово «Банда».

Для Роки это первое появление в рекламной кампании Savage X Fenty.

Напомним, Рианна воспитывает троих детей вместе с A$AP Rocky. Их старший сын RZA родился в 2022 году, Райот — в 2023-м, а дочь Роки появилась на свет в сентябре 2025 года. Помимо музыкальной карьеры, певица развивает собственные бренды косметики и нижнего белья.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie