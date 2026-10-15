Рианна позировала с тремя детьми в одинаковых рождественских пижамах

Рианна с детьми / © Инстаграм Рианны

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38-летняя Рианна позировала вместе с тремя детьми в одинаковых праздничных пижамах, а ее годовалая дочь Роки Айриш впервые приняла участие в рекламной кампании марки.

На новых снимках звезда запечатлена вместе с сыновьями RZA Ательстоном и Райотом, а также младшей дочерью Роки. Семья примерила красно-белые комбинезоны с капюшонами и узором в виде снежинок. Певица выбрала взрослую модель Forever Savage Hooded Onesie, а дети — уменьшенные версии для малышей.

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Фотосессию организовали в зимних декорациях с мягким искусственным снегом, праздничными украшениями и плюшевыми игрушками.

Помимо фотографий, Рианна опубликовала видео, на котором дети играют с блестящими елочными игрушками и исследуют декорации.

«Просто начинаем уютный сезон!» — подписала публикацию звезда, добавив шутливую фразу о том, что ее «банда» продается отдельно. Отец детей, рэпер A$AP Rocky, также отреагировал на снимки, оставив в комментариях эмодзи в виде сердца и слово «Банда».

Для Роки это первое появление в рекламной кампании Savage X Fenty.

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Напомним, Рианна воспитывает троих детей вместе с A$AP Rocky. Их старший сын RZA родился в 2022 году, Райот — в 2023-м, а дочь Роки появилась на свет в сентябре 2025 года. Помимо музыкальной карьеры, певица развивает собственные бренды косметики и нижнего белья.

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