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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
253
Время на прочтение
1 мин

Рианна позировала в нижнем белье и украшениях с бриллиантами за 7 млн гривен

Звезда снова снялась для собственного бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Рианна, фото: instagram.com/badgalriri

Рианна, фото: instagram.com/badgalriri

38-летняя барбадосская певица Рианны появилась на новых фото летней промокампании коллекции своего бренда нижнего белья Savage x Fenty, который она основала в 2018 году.

Звезда позировала в черном комплекте нижнего белья с белым кружевом, который включал в себя и поясок для чулок.

Рианна, фото: instagram.com/badgalriri

Рианна, фото: instagram.com/badgalriri

Рианна, фото: instagram.com/badgalriri

Рианна, фото: instagram.com/badgalriri

Рианна, фото: instagram.com/badgalriri

Рианна, фото: instagram.com/badgalriri

Образ Рианны дополняли украшения с бриллиантами. Кольцо на ее пальце — от Fernando Jorge, оно выполнено из белого золота и инкрустировано бриллиантами, а стоимость его составляет 42 тысячи долларов. А на шее — колье от The Back Vault, украшенное более чем 40 каратами старинных европейских бриллиантов, выполненное в античном викторианском стиле и оцененное в 123 500 долларов.

Рианна, фото: instagram.com/badgalriri

Рианна, фото: instagram.com/badgalriri

Рианна, фото: instagram.com/badgalriri

Рианна, фото: instagram.com/badgalriri

Рианна, фото: instagram.com/badgalriri

Рианна, фото: instagram.com/badgalriri

Отметим, Savage X Fenty быстро стал одним из самых популярных брендов нижнего белья благодаря разнообразию размеров, инклюзивности и смелым рекламным кампаниям. Сама певица регулярно становится лицом новых коллекций, демонстрируя новинки своим многомиллионным поклонникам.

Ранее, напомним, трансгендерная дочь Илона Маска похвасталась стройными ногамив рекламе бренда Рианны.

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Дата публикации
Количество просмотров
253
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