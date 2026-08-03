Рианна позировала в нижнем белье и украшениях с бриллиантами за 7 млн гривен

Рианна, фото: instagram.com/badgalriri

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38-летняя барбадосская певица Рианны появилась на новых фото летней промокампании коллекции своего бренда нижнего белья Savage x Fenty, который она основала в 2018 году.

Звезда позировала в черном комплекте нижнего белья с белым кружевом, который включал в себя и поясок для чулок.

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Образ Рианны дополняли украшения с бриллиантами. Кольцо на ее пальце — от Fernando Jorge, оно выполнено из белого золота и инкрустировано бриллиантами, а стоимость его составляет 42 тысячи долларов. А на шее — колье от The Back Vault, украшенное более чем 40 каратами старинных европейских бриллиантов, выполненное в античном викторианском стиле и оцененное в 123 500 долларов.

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Отметим, Savage X Fenty быстро стал одним из самых популярных брендов нижнего белья благодаря разнообразию размеров, инклюзивности и смелым рекламным кампаниям. Сама певица регулярно становится лицом новых коллекций, демонстрируя новинки своим многомиллионным поклонникам.

Ранее, напомним, трансгендерная дочь Илона Маска похвасталась стройными ногами в рекламе бренда Рианны.

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