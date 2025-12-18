ТСН в социальных сетях

Рианна снова вышла в свет в любимой обуви от Amina Muaddi

Рианна даже когда просто идет на шопинг выглядит как будто собралась на модное мероприятие или красную дорожку, ведь всегда умеет быть стильной.

Рианна

Рианна / © Getty Images

В луке, который, вероятно, многим захочется повторить этой зимой, певицу и основательницу Fenty Beauty заметили в Лос-Анджелесе. Рианна после шопинга в магазине The Gap в торговом центре шла к своей машине в сопровождении охраны и даже в такой простой и повседневный момент своей жизни выглядела суперзвездой.

Поверх простой белой футболки певица надела яркую красную кожаную куртку с объемными рукавами и застежкой-молнией. Она сочетала ее со свободными черными брюками с низкой посадкой от Celine и дополнила их золотым поясом-цепочкой. Она также надела несколько золотых цепочек на шею, чтобы дополнить образ, а также крупные бриллиантовые серьги-гвоздики.

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Шикарным дополнением простого лука стала обувь — Риання обула туфли на каблуке из змеиной кожи от Amina Muaddi в классическом стиле стиле Мэри Джейн.

Напомним, что Рианну и Муадди связывает давняя дружба и сотрудничество, которые продолжаются уже много лет. Они начали сотрудничать в 2018 году, когда стилист Рианны, Джалил Уивер, купил обувь этого бренда для звезды. С тех пор певица стала поклонницей бренда, что привело к тому, что компания Amina Muaddi помогла в ей разработать обувь для бренда Fenty.

Теперь певицу можно очень часто увидеть в обуви от Amina Muaddi. Одной из ее любимых пар стали сапоги на каблуке из змеиной кожи, которые Рианна сочетает с самыми разными образами: брюками, платьями и вечерними луками.

Рианна в сапогах Amina Muaddi / © Getty Images

Рианна в сапогах Amina Muaddi / © Getty Images

Однако коллекция от этого дренда у звезды огромная и насчитывает десятки пар разного стиля, стоимости и цвета. Предлагаем посмотреть какие туфли и сапоги от Amina Muaddi Рианна имеет и как их сочетает.

Рианна в белых туфлях Amina Muaddi / © Getty Images

Рианна в белых туфлях Amina Muaddi / © Getty Images

Рианна в лаконичных босоножках от Amina Muaddi / © Associated Press

Рианна в лаконичных босоножках от Amina Muaddi / © Associated Press

Образы Рианны на светских мероприятиях и в обычной жизни (40 фото)

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна и A$AP Rocky / © Getty Images

Рианна и A$AP Rocky / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

