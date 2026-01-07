Рианна сверкнула пышными формами в красном кружевном белье

Рианна / © Инстаграм Рианны

37-летняя барбадосская певица Рианны примерила несколько эффектных комплект из новой коллекции своего бренда Savage x Fenty. Она позировала в красном нижнем белье, которое эффектно подчеркнуло ее пышные формы.

Коллекция посвящено будущему Дню Валентина, поэтому неудивительно, что она выполнена в таких оттенках. Певица примерила образ Афродиты — древнегреческой богини любви и красоты.

Волосы певицы были распущены, а на ее лице был естественный макияж с розовыми румянами. «Афродита была дикаркой», — подписала фото Рианна.

Отметим, бренд Savage x Fenty был основан в 2018 году и стал популярен благодаря своему акценту на инклюзивность. Бренд предлагает широкий размерный ряд и подчеркивает, что красота существует во всех формах и размерах. Сама Рианна активно участвует в рекламных компаниях, демонстрируя модели белья и подчеркивая послание бренда о любви к себе и принятию.

