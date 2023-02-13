Рианна выступила на "Супербоуле": что известно о красном наряде певицы

Это выступление точно войдет в историю, поэтому предлагаем узнать, во что была одета звезда во время него на сцене.

Рианна после длительного перерыва в музыкальной деятельности грандиозно вернулась в мир шоу-бизнеса, презентовав эффектный перфоманс в перерыве "Супербоула".

Рианна / Фото: Associated Press

Звезда исполнила свои самые известные хиты в красном свободном комбинезоне, под которым у нее была красная водолазка и пластиковое бандо повторяющее форму груди.

Лук Рианны был изготовлен специально для ее выступления на шоу. Образ состоял из эксклюзивного пальто от Alaïa, комбинезона с молниями и карманами от Loewe, а также красных кроссовок MM6 Maison Margiela x Salomon, которые идеально вписывались в образ.

Рианна / Фото: Associated Press

Не обошлось, ясное дело, и без украшений. Суперзвезда украсила свой образ винтажными брошами от Joseph Saidian & Sons, кольцом Bayco, серьгами Messika, и часами с красным ремешком от Jacob & Co.

Рианна / Фото: Associated Press

Волосы Рири были собраны в высокий хвост, а на ее лицо падало несколько прядок. Макияж певицы также был сделан в цветовой гамме ее образа и включал сверкающие тени и эффектные красные губы.

Рианна / Фото: Associated Press

Также во время финальной песни певица нежно погладила свой живот, намекнув, что беременна во второй раз. Для Рианны и ее возлюбленного Ракима Ателастона Майерса, более известного как ASAP Rocky, это будет уже второй ребенок.

Рианна / Фото: Associated Press

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