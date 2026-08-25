Рианну заметили вместе с её партнёром A$AP Rocky и их тремя детьми

Рианна / © Getty Images

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Рианну заметили папарацци в Нью-Йорке, и она была со своей семьёй. Звезда проводила время со своим партнёром A$AP Rocky и тремя их детьми — двумя сыновьями и дочерью.

Певица выбрала для выхода джинсовую мини-юбку и розовую кофту от Miu Miu, а также дополнила образ парой босоножек на каблуках со змеиным принтом. Модель с питоновым узором напоминает стиль Amina Muaddi, который Рианна уже носила ранее. Босоножки имели фактурный анималистический верх, открытый носок слегка квадратной формы и тонкие ремешки, проходящие по пальцам. Ещё один тонкий ремешок обхватывал лодыжки певицы и застегивался с помощью регулируемой пряжки.

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Рианна / © Getty Images

Она — большая поклонница обуви с анималистическими принтами, ведь подобные модели она выбирает не в первый раз.

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Что же касается остальных членов её семьи, то пока Рианна эффектно прошествовала к автомобилю, A$AP Rocky занимался детьми. Сначала рэпер вывел на улицу сыновей, а затем дочь.

A$AP Rocky с сыновьями / © Getty Images

Одежда у всех была удобной и лаконичной, хотя рэпер добавил гламура с помощью огромных бриллиантов, украшавших его уши, шею и руки.

A$AP Rocky с дочерью / © Getty Images

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