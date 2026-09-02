Ричард Гир отметил 77-летие в кругу семьи и показал фото

Ричард Гир с женой, фото: instagram.com/alejandragere

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Известный американский актер, широко известный всем по своей роли в фильме «Красотка», Ричард Гир отметил 77-й день рождения в кругу самых близких. В честь праздника жена актера, Алехандра Сильва, поделилась редкими семейными кадрами, показав поклонникам их уютное домашнее торжество.

На снимках Гир предстал в серой рубашке и праздничном колпаке. Рядом с ним позировала Алехандра в белом платье, а к супругам присоединился их шестилетний сын Джеймс. На одном из кадров мальчик обнимает родителей.

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Ричард Гир с женой, фото: instagram.com/alejandragere

Ричард Гир с женой и сыном, фото: instagram.com/alejandragere

Жена Ричарда Гира, фото: instagram.com/alejandragere

«Нет никого, с кем я предпочла бы провести свою жизнь. С днем рождения, я люблю тебя, мы тебя любим», — написала Сильва, поздравляя мужа.

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Отметим, Гир и Сильва женаты с 2018 года. У пары двое общих сыновей — семилетний Александр и шестилетний Джеймс. Также у актера есть 26-летний сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл, а у Сильвы — 13-летний сын Альберт от предыдущих отношений.

Ричард Гир с женой, фото: instagram.com/alejandragere

В 2024 году семья переехала из США в Испанию — на родину Алехандры. Гир объяснял, что его жена шесть лет жила в его мире, поэтому теперь настало время пожить в ее.

Ранее, напомним, Ричард Гир и его жена Алехандра позировали вместе на красной дорожке.

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