Ричард Гир продает свое раритетное авто, чтобы помочь украинцам

Голливудский актер и режиссер, хорошо известный публике по полюбившемуся всем фильму "Красотка", в который раз решил помочь украинцам во время войны.

72-летний актер выставил на продажу свой кабриолет Jaguar XK8 1999 выпуска, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от войны с Россией. Об этом сообщается на аукционной платформе Bring A Trailer.

Фото автомобиля, в том числе и с Ричардом, смотрите здесь.

Кабриолет Jaguar XK8 1999 года выпуска является собственностью актера и находится в Нью-Йорке. Автомобиль с люксовой отделкой имеет двигатель объемом 4 л и пятиступенчатую автоматическую коробку передач. Общий пробег 30 тыс. миль (48,2 тыс. км). В отчете Carfax не указано ни одного несчастного случая или повреждения, а также указана история регистрации в Нью-Йорке с одним владельцем.

Ричард Гир / Фото: Associated Press

"Вся сумма продаж, включая вознаграждение покупателя, будет распределена поровну между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые являются некоммерческими организациями и предоставляют ресурсы тем, кто пострадал от войны в Украине", - говорится в подписи к лоту.

Ранее в апреле актер присоединился к благотворительной организации CARE's Ukraine Crisis Fund, которая помогает украинцам, а в Instagram организации было опубликовано обращение Гира, в котором он сказал, как с ужасом наблюдал за тем, как Россий развернула войну в Украине.

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