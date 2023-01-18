Ричард Гир с женой-красавицей Алехандрой Силва посетил премьеру фильма

Ричард Гир сыграл одну из главных ролей в фильме. По сюжету возлюбленные Мишель и Аллен хотят перейти на новый уровень отношений и приглашают своих родителей, чтобы те познакомились. В главных ролях кроме Ричарда Гира также снялись Сьюзан Сарандон и Дайан Китон.

Алехандра Сильва была в темно-красном платье на бретельках и с квадратным декольте, подол которого был в рубчик. Обута дама была в коричневые босоножки на платформе, а в руках держала черный клатч, который переливался стразами. Она сделала вечерний макияж с акцентом на глаза и укладку, в ушах у нее сверкали серьги-висюльки, а на шее - колье. Маникюр у Сильвы был нюдовый.

Ричард Гир был одет в черный костюм и рубашку цвета денима.

Ричард Гир и Алехандра Сильва / Фото: Getty Images

На премьерном показе также присутствовала племянница Джулии Робертс – Эмма Робертс.

Эмма Робертс / Фото: Associated Press

Актриса появилась на дорожке в длинном красном платье с V-образным декольте и пуговицами спереди от Philosophy di Lorenzo Serafini из коллекции весна-лето 2023.