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Ричард Гир выразил свою поддержку украинцам

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Ричард Гир выразил свою поддержку украинцам

Ричард Гир / Associated Press

Весь мир продолжает поддерживать Украину во время полномасштабного вторжения РФ на нашу территорию.

72-летний американский актер Ричард Гир выразил слова поддержки Украине и присоединился к благотворительной организации CARE's Ukraine Crisis Fund, которая помогает украинцам.

В Instagram этого международного гуманитарного агентства было опубликовано обращение Ричарда Гира, в котором он сказал, что с ужасом наблюдал за тем, как разворачиваются трагические события в Украине. "Женщины, дети, маленькие мальчики и девочки, люди преклонного возраста вынуждены бежать от войны. Страх, голод, холод, скитания в поисках безопасности и помощи. Чтобы выразить свою солидарность с народом Украины, и заверить, что они не оставлены на произвол судьбы, что не остались лицом к лицу с проблемами, я присоединился к Care Crisis Ukrainian Fund", - сказал Гир.

Актер заявил, что работа организации направлена на то, чтобы помочь 4 миллионам человек.

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Дата публикации
Просмотры
573
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