"Рига, Таллин – спасибо": Дорофеева спела на благотворительном концерте в поддержку Украины

Певица Надя Дорофеева продолжает выступать на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Артистка делает все возможное, чтобы силой песни, а также сбором средств на этих концертах помочь родной стране во время войны. И пусть кто-то скажет, что песни сейчас не к времени, наши артисты продолжают делать свое большое дело, вести свой фронт.

Дорофеева выступила в Таллине и в Риге и написала после концерта эмоциональный пост:

"Рига, Таллин – спасибо за такую невероятную встречу❤️‍ Мы давно не виделись, но я всегда помнила о вашем гостеприимстве. Спасибо за неповторимую атмосферу со смесью единства, боли, надежды и силы! Спасибо за украинские флаги по улочкам всего города, за такую поддержку Украины – средства, собранные на концертах "Добрый вечер! Мы с Украиной", идут на гуманитарную помощь детям в фонд @masha.foundation".

В сториз Надя показала кусочек выступления, где пела песню Скрябина "Люди, як кораблі".

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Маша Ефросинина, которая является основателем этого фонда, прокомментировала публикацию Нади словами: "Невероятная!".

Поклонники Дорофеевой тоже остались в восторге от выступления.

"Это было невероятно! Ждем теперь с концертом, который будет в мировом туре, когда это все закончится", "Дякуємо за такий виступ! Та єдність! Україна обов’язково переможе!", "Надяя, нереальная!!! Восхищаюсь и бесконечно люблю".

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