Рита Ора блеснула декольте в одном банном халате

Певица Рита Ора любит привлекать внимание подписчиков, публикуя в блоге свои откровенные фотографии.

30-летняя певица является одним из тренеров шоу The Voice Australia. На фото, которые Рита запостила в Instagram, она позирует в одном банном белом халате, который прикрывает ее пышную грудь. Волосы девушки уложены красиво кудрями, а на лице насыщенный макияж со стрелками на веках, а губы накрашены нюдовой помадой в тон теней.

"Спасибо вам всем за любовь. Я так рада, что вы все любите @thevoiceau, там столько талантов, что я не могу дождаться, когда вы их увидите! Очень люблю моих австралийских ботов! Не могу дождаться, чтобы вернуться", - подписала фотографии Ора.

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Ранее, на прошлой неделе, мы видели, как Рита Ора со своим возлюбленным 45-летним режиссером Тайка Вайтити посещала премьеру фильма "Отряд самоубийц" в театре Regency Village в Лос-Анджелесе. В тот вечер Рита была одета в белое короткое платье с большим бантом на ягодицах и с глубоким вырезом на декольте. Дополнила наряд артистка прозрачными туфлями на каблуках и с россыпью камней от Christian Louboutin.

Рита Ора и Тайка Вайтити / Getty Images

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Стиль Риты Оры (11 фото)

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