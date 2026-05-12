Рита Ора появилась на красной дорожке в винтажном жакете и с трендовой прической бикси
Певица сияла на гала-вечере The King’s Trust в Лондоне в интересном образе, который не мог остаться незамеченным.
Рита Ора появилась среди гостей празднования 50-летия The King’s Trust, которое состоялось в лондонском Королевском Альберт-холле. Певица вышла на красную дорожку и продемонстрировала интересный наряд бежевого оттенка.
Ансамбль певицы состоял из топа и длинной объемной юбки с карманами и пуговицами, которая также имела складки. Однако ключевым элементом всего образа стал укороченный жакет, украшенный перьями и цветочной вышивкой. Это была винтажная вещь из коллекции Valentino осень 2000 года.
Также Рита Ора подчеркнула свой образ зачесанными назад волосами, оттенок которых совпадал с оттенком ее ансамбля. Что интересно, у нее была стрижка бикси — один из трендов последнего времени. В то же время в макияже певицы был один гламурный акцент — стразы в уголках глаз, которые делали лук более современным и интересным.
Во время мероприятия Рита также поздоровалась с королем Чарльзом, который также посетил событие с женой королевой Камиллой.