ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
121
Время на прочтение
1 мин

Рита Ора пришла на церемонию в бархатном платье баклажанового цвета и с обнаженной спиной

34-летняя артистка появилась на светском мероприятии в наряде от Ralph Lauren.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Рита Ора

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора посетила церемонию вручения премии «Женщины Голливуда 2025» от журнала Elle Women, которая состоялась в Беверли-Хиллз.

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора / © Associated Press

Для такого события певица выбрала бархатное платье макси баклажанового цвета из коллекции прет-а-порте бренда Ralph Lauren сезона осень-зима 2025. Наряд имел длинные рукава, воротник-стойку и открытую спину.

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора / © Associated Press

Ора собрала волосы в гладкую прическу, заплетя две пряди в жгутики, сделала макияж в нюдово-бежевых оттенках и завершила лук интересными бриллиантовыми серьгами и кольцами.

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора / © Associated Press

Напомним, Рита Ора в образе куклы Барби посетила премии The Music Industry Trusts Awards (MITS).

Дата публикации
Количество просмотров
121
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie