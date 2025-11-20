- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 1 мин
Рита Ора пришла на церемонию в бархатном платье баклажанового цвета и с обнаженной спиной
34-летняя артистка появилась на светском мероприятии в наряде от Ralph Lauren.
Рита Ора посетила церемонию вручения премии «Женщины Голливуда 2025» от журнала Elle Women, которая состоялась в Беверли-Хиллз.
Для такого события певица выбрала бархатное платье макси баклажанового цвета из коллекции прет-а-порте бренда Ralph Lauren сезона осень-зима 2025. Наряд имел длинные рукава, воротник-стойку и открытую спину.
Ора собрала волосы в гладкую прическу, заплетя две пряди в жгутики, сделала макияж в нюдово-бежевых оттенках и завершила лук интересными бриллиантовыми серьгами и кольцами.
Напомним, Рита Ора в образе куклы Барби посетила премии The Music Industry Trusts Awards (MITS).