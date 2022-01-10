Рита Ора в купальнике-бандо позировала на безлюдном пляже

Рита Ора опубликовала несколько фотографий с отдыха для своих подписчиков в Instagram.

Певица надела черный купальник бандо и солнцезащитные очки и выбралась на пляж, где сделала эти несколько красочных фотографий. Ора выглядит загоревшей, а ее пляжный образ дополняет несколько золотых украшений на шее.

В подписи Ора написала, что оставалась на отдыхе до тех пор, пока не получила достаточного количества солнечных лучей. И сейчас она, похоже. заряжена энергией и готова врываться в новый 2022 год.

Впрочем, знаменитости врываются неспешно, многие все еще наслаждаются отдыхом и не торопятся возвращаться домой. Блоги звезд пестрят снимками с разных экзотических уголков планеты.

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