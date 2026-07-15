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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
208
Время на прочтение
1 мин

Рита Ора в прозрачном корсетном платье блистала на премьере фильма в Лос-Анджелесе

35-летняя британская певица Рита Ора посетила премьеру оригинального фильма Disney Channel «Наследники: Злая страна чудес» в Музее киноискусства Академии в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Рита Ора

Рита Ора / © Getty Images

35-летняя британская певица Рита Ора посетила премьеру оригинального фильма Disney Channel «Наследники: Злая страна чудес» в Музее киноискусства Академии в Лос-Анджелесе.

Рита Ора появилась на красной дорожке в розовом корсете и прозрачном платье с пышным подолом фасона «русалка», дополнив образ стильной гладкой прической, легким макияжем и серьгами-висюльками.

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Выглядела певица очень эффектно благодаря работе звездных стилистов Уэймана Баннермана и Мика Макдональда — известного дуэта из Лос-Анджелеса, прославившийся благодаря ярким, смелым образам, подчеркивающим индивидуальность клиентов на красных дорожках.

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Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
208
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