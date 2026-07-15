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- Шоу-бизнес
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Рита Ора в прозрачном корсетном платье блистала на премьере фильма в Лос-Анджелесе
35-летняя британская певица Рита Ора посетила премьеру оригинального фильма Disney Channel «Наследники: Злая страна чудес» в Музее киноискусства Академии в Лос-Анджелесе.
35-летняя британская певица Рита Ора посетила премьеру оригинального фильма Disney Channel «Наследники: Злая страна чудес» в Музее киноискусства Академии в Лос-Анджелесе.
Рита Ора появилась на красной дорожке в розовом корсете и прозрачном платье с пышным подолом фасона «русалка», дополнив образ стильной гладкой прической, легким макияжем и серьгами-висюльками.
Выглядела певица очень эффектно благодаря работе звездных стилистов Уэймана Баннермана и Мика Макдональда — известного дуэта из Лос-Анджелеса, прославившийся благодаря ярким, смелым образам, подчеркивающим индивидуальность клиентов на красных дорожках.