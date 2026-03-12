Рита Ора в топе и мини-шортах сверкнула кубиками пресса

Рита Ора, фото: instagram.com/womenshealthuk

35-летняя британская певица албанского происхождения Рита Ора стала главной звездой нового выпуска журнала Women’s Health, посвященному красоте, спорту и здоровью. На обложке глянца она позировала в черном слитном купальнике.

Локацией для съемки был выбран Сайон-Хаус, особняк эпохи Тюдоров в Западном Лондоне. Певица позировала в спортивных образах, подчеркивающих ее фигуру.

В интервью журналу она рассказала о карьере, браке с оскароносным режиссером Тайком Вайкики и здоровым образом жизни, который она ведет с 30 лет.

«Моим первым шагом к здоровью стали витамины, адаптогены и добавление коллагена в кофе, — рассказывает она.

«Потом я задумалась о времени приема пищи. Пост изменил для меня все — мои туалетные привычки, работу мозга, сон», — с энтузиазмом делится Рита. Первым делом она выпивает с утра литр воды, в которую добавляет соль и немного лимонного сока. Ора любит костный бульон, любовь к которому она связывает со своими косовскими корнями и который готовит сама.

«Движение сыграло огромную роль в моей жизни, помогая мне рационализировать вещи», — говорит певица о своей тренировочной неделе, которая включает пять занятий, в том числе ходьбу на беговой дорожке с наклоном, силовые тренировки и гибридный класс HIIT-пилатеса в жарком климате, который стал ее любимым занятием.

«Мое любимое занятие — это следование своему распорядку, как бы банально это ни звучало. Мой муж говорит: „Это безумие, как ты в свои выходные записываешься на 100 процедур“. Например, уход за лицом, баночный массаж, обычный массаж. Но мне это нравится. Люди могут себя побаловать — я же люблю заботиться о себе. Я пойду и позанимаюсь спортом — это весело», — делится Рита.

