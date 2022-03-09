Риз Уизерспун поддержала украинцев и призвала всех делать для них пожертвования

Актриса призывает своих подписчиков делать донаты организациям, которые помогают нуждающим украинским семьям.
Риз Уизерспун поддержала украинский народ в это тяжелое для нас время, когда Россия напала на Украину и на наших землях идет война.
Актриса в Instagram Stories опубликовала фото со словами поддержки и оставила ссылки на организации, которые помогают украинским семьям. Все желающие могут пожертвовать деньги сюда.
"Женщины и дети Украины тяжело ложатся на мое сердце в этот Международный женский день. Вот три организации, которые делают большую работу, чтобы предоставить ресурсы нуждающимся семьям", - написала Уизерспун.
Напомним, Энн Хэтэуэй сделала пожертвование украинцам и призвала поклонников присоединиться к ней.
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