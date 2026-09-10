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- Шоу-бизнес
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Риз Уизерспун поздравила дочь Аву с 27-летием и показала их совместные фото
9 сентября девушка праздновала свой день рождения.
50-летняя актриса, обладательница премии «Оскар», продюсер — Риз Уизерспун — трогательно поздравила старшую дочь Аву Филлипп с 27-летием. В честь дня рождения она поделилась в Instagram несколькими фотографиями с именинницей.
На одном из фото Риз и Ава позируют вместе, демонстрируя теплые отношения. Фанаты особенно обратили внимание на внешнее сходство матери и дочери — у них похожие черты лица и улыбка.
«С днем рождения, моя милая Ава! Бесконечно креативная, внимательная и невероятно веселая. Продолжай сиять своим прекрасным светом, моя девочка. Я тебя люблю!» — написала Риз под фото.
А на другом — Ава запечатлена на природе. «Моя волшебная маленькая девочка, которая выросла в мудрую, чудесную, очаровательную женщину, которую я обожаю», — подписала актриса фото.
Уизерспун не впервые публично поздравляет дочь с днем рождения. Каждый год актриса делится архивными или совместными снимками и посвящает Аве теплые слова. В прошлом году она также опубликовала поздравление по случаю 26-летия дочери.
Отметим, Ава родилась 9 сентября 1999 года в браке Уизерспун с актером Райаном Филлиппом. Она, как и ее родители, связана с творческой индустрией, однако, в отличие от Риз, пока не сделала актерскую карьеру своей основной профессией. Она также регулярно появляется вместе с мамой на светских мероприятиях и модных событиях.
Ранее, напомним, Риз Уизерспун в розовом наряде пришла на торжественное мероприятие вместе с сыном.