Риз Уизерспун поздравила дочь Аву с 27-летием и показала их совместные фото

Риз Уизерспун / © Associated Press

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50-летняя актриса, обладательница премии «Оскар», продюсер — Риз Уизерспун — трогательно поздравила старшую дочь Аву Филлипп с 27-летием. В честь дня рождения она поделилась в Instagram несколькими фотографиями с именинницей.

На одном из фото Риз и Ава позируют вместе, демонстрируя теплые отношения. Фанаты особенно обратили внимание на внешнее сходство матери и дочери — у них похожие черты лица и улыбка.

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Риз Уизерспун с дочерью Авой / © Instagram Риз Уизерспун

«С днем ​​рождения, моя милая Ава! Бесконечно креативная, внимательная и невероятно веселая. Продолжай сиять своим прекрасным светом, моя девочка. Я тебя люблю!» — написала Риз под фото.

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А на другом — Ава запечатлена на природе. «Моя волшебная маленькая девочка, которая выросла в мудрую, чудесную, очаровательную женщину, которую я обожаю», — подписала актриса фото.

Дочь Риз Уизерспун — Ава Филлипп / © Instagram Риз Уизерспун

Уизерспун не впервые публично поздравляет дочь с днем рождения. Каждый год актриса делится архивными или совместными снимками и посвящает Аве теплые слова. В прошлом году она также опубликовала поздравление по случаю 26-летия дочери.

Отметим, Ава родилась 9 сентября 1999 года в браке Уизерспун с актером Райаном Филлиппом. Она, как и ее родители, связана с творческой индустрией, однако, в отличие от Риз, пока не сделала актерскую карьеру своей основной профессией. Она также регулярно появляется вместе с мамой на светских мероприятиях и модных событиях.

Ранее, напомним, Риз Уизерспун в розовом наряде пришла на торжественное мероприятие вместе с сыном.

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