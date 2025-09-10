Риз Уизерспун поздравила дочь с 26-летием и показала их совместное фото

Риз Уизерспун / © Associated Press

49-летняя актриса, обладательница премии «Оскар», продюсер — Риз Уизерспун — опубликовала в своем Instagram совместное фото со старшей дочерью Авой Филипп, которой исполнилось 26 лет.

Риз Уизерспун с дочерью Авой / © Instagram Риз Уизерспун

На фото мама и дочь позируют в обнимку. Риз запечатлена в платье с флористическим принтом, а Ава — в шелковом платье-бюстье с цветком на груди. «С 26-летием, моя милая девочка! Ты изменила мою жизнь к лучшему. Люблю тебя», — написала актриса под фото.

Отметим, Ава — старшая дочь Уизерспун от ее бывшего мужа, актера Райана Филиппа. В настоящее время она модель и актриса, выпускница Калифорнийского университета в Беркли, активно работает в индустрии моды. А весной 2025-го дебютировала как актриса в эпизоде сериала Doctor Odyssey.

Ава Филипп, дочь Риз Уизерспун

Помимо Авы Риз воспитывает еще двух детей — 21-летнего сына Дикона и 12-летнего сына Теннеси.

Дети Риз Уизерспун / © Instagram Риз Уизерспун

