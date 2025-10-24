Риз Уизерспун поздравила старшего сына с 22-летием и показала их совместное фото

Риз Уизерспун / © Associated Press

49-летняя актриса, обладательница премии «Оскар», продюсер — Риз Уизерспун — опубликовала в своем Instagram несколько фото, на которых она запечатлена со своим старшим сыном Диконом, которому 23 октября исполнилось 22 года, и поздравила его с днем рождения.

Сын Риз Уизерспун - Дикон Риз Филипп / © Instagram Риз Уизерспун

«С 22-летием, мой замечательный сын Дикон! Я так сильно тебя люблю, дружище!» — написала актриса под снимками.

Риз Уизерспун с сыном Диконом / © Instagram Риз Уизерспун

Риз Уизерспун с сыном Диконом / © Instagram Риз Уизерспун

Отметим, Дикон — сын Риз Уизерспун и ее бывшего мужа Райана Филиппа. Парень не пошел по стопам родителей и не стал актером, а увлекся музыкой. И в 2020-м выпустил свой дебютный сингл Long Run, который стал очень популярным в TikTok. После этого он начал работать как продюсер электронной музыки.

Помимо Дикона Риз воспитывает еще двух детей — 26-летнюю дочь Аву и 13-летнего сына Теннеси, у которого тоже недавно был день рождения.

Ранее, напомним, Риз Уизерспун в голубом костюме и на шпильках появилась в Нью-Йорке.