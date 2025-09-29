- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 2 мин
Риз Уизерспун поздравила сына с 13-летием и показала их совместное фото
Актриса поделилась семейным снимком в Сети.
49-летняя актриса, обладательница премии «Оскар», продюсер — Риз Уизерспун — опубликовала в своем Instagram фото, на котором она запечатлена со своим младшим сыном Теннесси, которому 27 сентября исполнилось 13 лет.
«Как такое возможно, что моему младшему сыну уже 13?! Он не перестаёт удивлять меня своей жизнерадостностью, блестящим чувством юмора и неиссякаемым любопытством. Я так сильно тебя люблю, Тенн!» — написала актриса под фото. На снимке она запечатлена в черном платье в горох и с V-образным декольте и без макияжа, а ее сын — в песочных брюках и рубашке с подкатанными рукавами.
Публикация собрала тысячи лайков — среди которых один и от подруги Риз, Дженнифер Энистон — и комментариев, в которых фанаты актрисы написали, что она сияет от счастья, а ее сын быстро взрослеет.
Отметим, помимо Теннеси, Риз воспитывает еще двух детей — 21-летнего сына Дикона и 26-летнюю дочь Аву, у которой также недавно был день рождения.
Недавно в интервью для The Interview Риз призналась, что материнство, которое длится уже 26 лет, дается ей нелегко, а особенно то, что его приходится совмещать это с работой: «Конечно, я полностью истощена. Я понимаю, что устала, каждый раз, когда теряю самообладание. Они меня истощили. Я так устала. Постоянно: съешь печенье, ложись спать, просто сделай это. Я воспитываю детей столько лет!».
Ранее, напомним, Риз Уизерспун подчеркнула ноги платьем с бантом и разрезом на премьере «Утреннего шоу».