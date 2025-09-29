Риз Уизерспун поздравила сына с 13-летием и показала их совместное фото

Риз Уизерспун / © Associated Press

49-летняя актриса, обладательница премии «Оскар», продюсер — Риз Уизерспун — опубликовала в своем Instagram фото, на котором она запечатлена со своим младшим сыном Теннесси, которому 27 сентября исполнилось 13 лет.

Риз Уизерспун с сыном Теннеси / © Instagram Риз Уизерспун

«Как такое возможно, что моему младшему сыну уже 13?! Он не перестаёт удивлять меня своей жизнерадостностью, блестящим чувством юмора и неиссякаемым любопытством. Я так сильно тебя люблю, Тенн!» — написала актриса под фото. На снимке она запечатлена в черном платье в горох и с V-образным декольте и без макияжа, а ее сын — в песочных брюках и рубашке с подкатанными рукавами.

Публикация собрала тысячи лайков — среди которых один и от подруги Риз, Дженнифер Энистон — и комментариев, в которых фанаты актрисы написали, что она сияет от счастья, а ее сын быстро взрослеет.

Отметим, помимо Теннеси, Риз воспитывает еще двух детей — 21-летнего сына Дикона и 26-летнюю дочь Аву, у которой также недавно был день рождения.

Недавно в интервью для The Interview Риз призналась, что материнство, которое длится уже 26 лет, дается ей нелегко, а особенно то, что его приходится совмещать это с работой: «Конечно, я полностью истощена. Я понимаю, что устала, каждый раз, когда теряю самообладание. Они меня истощили. Я так устала. Постоянно: съешь печенье, ложись спать, просто сделай это. Я воспитываю детей столько лет!».

