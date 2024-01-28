Риз Уизерспун в черном, а ее дочь Ава - желто-сером: стильные леди посетили Париж

Несколько дней назад Риз и ее взрослая дочь посетили показ Fendi Haute Couture сезона весна-лето 2024 в рамках Недели моды в Париже.

47-летняя Уизерспун, которая недавно развелась с мужем, выбрала для светского выхода лаконичное короткое черное мини-платье и кожаные туфли-слингбэки на невысоких каблуках, в руках она держала маленькую красную сумку. Образ звезды дополнял золотой браслет на запястье и перстень на пальце, золотые серьги в ушах и большие солнцезащитные очки на лице. Волосы Риз собрала сзади заколкой и сделала натуральный макияж.

Риз Уизерспун с дочерью Авой / Фото: Getty Images

Ее дочь Ава выбрала более яркий весенний лук, который состоял из желтой водолазки и серой кожаной юбки, бледно-голубого плаща с полосатыми манжетами и молочных туфель на каблуках с металлическими застежками вокруг щиколотки. Ава также взяла маленькую голубую сумку, как у мамы, надела жемчужные серьги и сделала бордовый маникюр. Также она распустила белокурые волосы, расчесав их по пробору и надела маленькие солнцезащитные очки. Мама и дочь выглядели, как подруги, впрочем, на публике их часто именно так и называют.

Риз Уизерспун с дочерью Авой / Фото: Associated Press

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