Риз Уизерспун в мини, а Эштон Кутчер в потертых ботинках: актеры представили новый фильм

Риз Уизерспун и Эштон Кутчер присутствовали на фотоколле своего нового фильма "К тебе или ко мне?" в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе.

Премьера романтической комедии состоится 10 февраля. 46-летняя Риз надела темно-синий костюм от Brandon Maxwell из коллекции весна-лето 2023, сочетая его с синими туфлями-лодочками на каблуках. Лук актриса дополнила золотым украшением на шее, светлым маникюром и надела несколько золотых колец. Также она сделала макияж и распустила свои длинные белокурые волосы.

Риз Уизерспун и Эштон Кутчер / Фото: Associated Press

Риз Уизерспун и Эштон Кутчер / Фото: Associated Press

Ее партнер по фильму 44-летний Эштон Кутчер надела белую футболку-поло, джинсовую куртку и коричневые брюки со стрелками, а обут был в темные туфли с немного потертыми носами.

Пара дурачилась на дорожке, Эштон все время приседал, чтобы Риз на его фоне выглядела не такой низкой или он не был таким высоким рядом с ней.

Риз Уизерспун и Эштон Кутчер / Фото: Associated Press

Риз Уизерспун и Эштон Кутчер / Фото: Associated Press

Риз Уизерспун, Уэсли Киммел и Эштон Кутчер / Фото: Associated Press

Риз Уизерспун и Эштон Кутчер / Фото: Associated Press

В фильме Уизерспун и Кутчер играют хороших друзей – Дебби и Питера, которые на одну неделю меняются домами и у них появляется возможность заглянуть в жизнь друг друга и получить ключ к любви.