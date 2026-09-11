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- Шоу-бизнес
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Робби Уильямс и его жена показали редкое фото с 13-летней дочерью: как она выглядит
52-летний британский певец Робби Уильямс и его жена, 47-летняя актриса Айда Филд, порадовали поклонников редким семейным снимком.
Супруги показали фотографию со своей 13-летней дочерью Теодорой Роуз, которую в семье ласково называют Тедди.
Кадром из семейной поездки поделилась Айда в Instagram. На снимке она позирует вместе с мужем и дочерью во время отдыха в Париже. Компанию им также составили двое друзей. Публикацию актриса подписала лаконично: «Party of 5».
Тедди заметно повзрослела и уже практически сравнялась ростом с родителями. Девушка предстала перед камерой с распущенными волосами и в повседневном образе.
Отметим, Робби и Айда воспитывают четверых детей. Помимо Тедди у супругов есть 11-летний сын Чарли, восьмилетняя дочь Коко и шестилетний сын Бо. При этом родители стараются оберегать детей от излишнего внимания публики, поэтому их фотографии появляются в соцсетях не так часто.
Робби Уильямс и Айда Филд женаты с 2010 года. За годы отношений они стали одной из самых известных звездных семей Великобритании, однако подробностями своей семейной жизни делятся редко.
Ранее, напомним, Сандра Буллок показала редкие фото подросших детей во время семейного отдыха.