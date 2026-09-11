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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Робби Уильямс и его жена показали редкое фото с 13-летней дочерью: как она выглядит

52-летний британский певец Робби Уильямс и его жена, 47-летняя актриса Айда Филд, порадовали поклонников редким семейным снимком.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Робби Уильямс и Айда Филд, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Робби Уильямс и Айда Филд, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Супруги показали фотографию со своей 13-летней дочерью Теодорой Роуз, которую в семье ласково называют Тедди.

Кадром из семейной поездки поделилась Айда в Instagram. На снимке она позирует вместе с мужем и дочерью во время отдыха в Париже. Компанию им также составили двое друзей. Публикацию актриса подписала лаконично: «Party of 5».

Робби Уильямс с женой и дочерью (Тедди — вторая слева), фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Робби Уильямс с женой и дочерью (Тедди — вторая слева), фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Тедди заметно повзрослела и уже практически сравнялась ростом с родителями. Девушка предстала перед камерой с распущенными волосами и в повседневном образе.

Робби Уильямс с женой и дочерью, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Робби Уильямс с женой и дочерью, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Отметим, Робби и Айда воспитывают четверых детей. Помимо Тедди у супругов есть 11-летний сын Чарли, восьмилетняя дочь Коко и шестилетний сын Бо. При этом родители стараются оберегать детей от излишнего внимания публики, поэтому их фотографии появляются в соцсетях не так часто.

Робби Уильямс и Айда Филд женаты с 2010 года. За годы отношений они стали одной из самых известных звездных семей Великобритании, однако подробностями своей семейной жизни делятся редко.

Робби Уильямс и Айда Филд, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Робби Уильямс и Айда Филд, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Ранее, напомним, Сандра Буллок показала редкие фото подросших детей во время семейного отдыха.

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